Elezioni Vicenza – Zoppello: “Il piazzale della stazione diventi Piazza Alpini d’Italia”

In vista della adunata nazionale degli Alpini del 2024, Rigeneriamo Insieme Vicenza e il candidato sindaco Lucio Zoppello lanciano la proposta di rinominare l’attuale piazzale della stazione in Piazza degli Alpini d’Italia.

“La città di Vicenza è senza dubbio legata come nessun’altra agli Alpini – conferma il candidato sindaco Lucio Zoppello – I battaglioni “Vicenza” e “Monte Berico” sono stati i primi ad essere citati nell’omelia di mons. Rodolfi, vescovo di Vicenza, domenica 5 maggio 1918 dopo la fine delle ostilità belliche sul nostro suolo.

Da palazzo Trissino, sala Stucchi, il generale Pecori Giraldi ha guidato le truppe nello sforzo difensivo del 1916 e 1917, dal Pasubio all’Ortigara.

Non per niente Vicenza è la provincia dei 4 ossari, dove vengono conservati i resti di tanti valorosi che si sono sacrificati per le nostre genti. Ci sembra quindi doveroso dedicare l’ingresso della città proprio dalla stazione dei treni, dove a migliaia arrivarono gli Alpini da ogni parte d’Italia, trasformandolo in Piazza degli Alpini d’Italia, in vista dell’adunata 2024, perchè si sentano abbracciati sin da subito al loro arrivo a Vicenza, la loro città”. Questa proposta va nella direzione che da tempo indichiamo anche per la riqualificazione dell’area di fronte alla stazione: una Piazza Alpini d’Italia estesa pedonalmente anche alla attuale strada, in sostituzione di quella ipogea prevista nell’ambito dei lavori TAV, con l’interramento della strada.