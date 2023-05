Elezioni Vicenza – Rucco: “Uniti prima del voto”, festa di fine campagna al Totem

Si chiude la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica e lunedì. Il sindaco uscente Francesco Rucco, candidato per la seconda volta, festeggia al Totem di via Vecchia Ferriera 135 con i propri sostenitori, questa sera alle 18.30. “Siete invitati alla festa di chiusura della campagna elettorale di Francesco Rucco e del centrodestra civico”.

E’ previsto per le ore 20 il discorso del candidato Francesco Rucco.