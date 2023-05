Elezioni Vicenza – Rucco: “I vigili di quartiere sono già una realtà in due quartieri”

“I vigili di quartiere sono già una realtà in due quartieri. Grazie ai nuovi arrivi possiamo programmare i prossimi 5 quartieri.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, definisce il percorso operativo verso il servizio dei vigili di quartiere in tutti i quartieri di Vicenza

“Sappiamo benissimo che i dati della Questura e anche quelli del Sole 24 Ore certificano un miglioramento straordinario della situazione della sicurezza reale a Vicenza in questi 5 anni rispetto al decennio PD di Variati, Bulgarini e Possamai dove era il liberi tutti. Il sole 24 ore con i suoi dati puntuali in particolare ha fotografato la risalita di Vicenza tra le città più sicure di ben 21 posizioni tra i capoluoghi italiani rispetto a quegli anni bui del PD della città lasciata all’insicurezza reale più assoluta.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, definisce, in occasione dell’incontro di oggi con il Senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, il percorso operativo verso il servizio dei vigili di quartiere in tutti i quartieri di Vicenza.”E’ dovere però di un Sindaco e di una Amministrazione anche quello di occuparsi della sicurezza percepita e quindi delle legittime preoccupazioni dei cittadini che a Vicenza come a Padova come a Verona e come a Milano segnalano necessità di una sempre maggiore presenza delle forze dell’ordine per disincentivare la microcriminalità e le situazioni di insicurezza. Per questo, oltre al coordinamento con la Questura, che mai come in questi 5 anni è stato fattivo e produttivo, abbiamo riattivato da tempo il percorso per far ritornare sul territorio i vigili di quartiere. Vigili che per legge sono definiti agenti di prossimità e che svolgono un ruolo di sicurezza e insieme di interlocuzione con i cittadini e gli esercenti per identificare le problematiche specifiche dei singoli quartieri e attivare le risposte del Comune, non solo della Polizia Locale. I primi vigili di quartiere sono stati attivati nel quartiere di San Lazzaro e nel quartiere San Pio X con risultati già importanti, pur essendo ancora agli inizi. In questi giorni, sulla base sia di questi risultati che della programmazione che finalmente possiamo fare grazie ai nuovi 10 agenti che arriveranno nei prossimi mesi, possiamo rendere operativo il percorso che ci porterà nei prossimi 5 quartieri. Precisamente entro il mese di Agosto attiveremo il prossimo servizio dei vigili di quartiere in un nuovo quartiere prioritario, il terzo, poi a Ottobre nel quarto e a dicembre nel quinto. A Febbraio dell’anno prossimo si parte nel sesto quartiere e ad Aprile 2024, fra 11 mesi, nel settimo. E’ la programmazione certa che adesso siamo in grado di fare perché abbiamo sbloccato anche nella polizia locale un piano di assunzioni senza precedenti per offrire ai vicentini un’Amministrazione sempre più efficiente dopo i 10 anni di immobilismo PD anche in questo ambito. E, come noto, avendo noi un piano di assunzioni di vigili che ci porterà ad aumentare gli agenti del 50% rispetto ad adesso, saremo in grado di essere operativi in tutti i quartieri nei mesi successivi a quelli già pianificati.”