Elezioni Vicenza – Rucco: “Governo Meloni e Giunta Zaia a Vicenza per rilanciare la città assieme a noi”

“Il Governo Meloni e la Giunta Zaia a Vicenza per rilanciare la città insieme alla Giunta Rucco e al centrodestra. Chi ha senso di responsabilità in questo modo lavora per Vicenza anche facendo campagna elettorale e motiva gli elettori ad un voto utile davvero. Chi fa le sfilate di sindaci del PD per fare lezioni ai vicentini e nasconde la Schlein fa solo propaganda e fa scappare chi è stanco della solita vecchia politica” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, fa il punto sulla campagna elettorale che sta per concludersi.

“I vicentini, come tutti gli italiani, vivono una fase di critica rispetto alla politica” , afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “e questa critica si è manifestata in alcune regioni e comuni dove si è votato in questo 2023 con una partecipazione al voto molto bassa. Noi abbiamo fatto una scelta in questo senso per cercare di motivare i vicentini a partecipare al massimo alle prossime elezioni di domenica e lunedì 14 e 15 maggio. Abbiamo scelto di fare una campagna che è un’occasione concreta e pragmatica per portare avanti, senza perdere tempo, le azioni per rilanciare la città anche attraverso gli incontri con le istituzioni che sono decisive sia per conquistare risorse per Vicenza sia per costruire insieme progetti per risolvere problemi e creare opportunità per il futuro. Per questo gli incontri con importantissimi rappresentanti del Governo Meloni, della Giunta regionale di Luca Zaia e del Parlamento rappresentano un’opportunità eccezionale per costruire il futuro di Vicenza con il pragmatismo di noi vicentini del fare e senza perdere tempo in chiacchiere da propaganda elettorale. Il ministro dell’Università e della Ricerca Bernini, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, il Ministro delle infrastrutture Salvini, il Ministro dell’ economia Giorgetti, il Sottosegretario alla Giustizia Ostellari e il Sottosegretario all’Economia Bitonci così come l’Assessore regionale Donazzan e il Presidente Zaia, e poi il Vicepresidente del Senato Gasparri e la senatrice Ronzulli e altri parlamentari e consiglieri regionali di rilievo. Sono solo alcuni degli amministratori che, con senso di responsabilità, abbiamo voluto confrontarci in questa campagna elettorale per condividere azioni e interventi e progetti concreti che segneranno il rilancio della nostra città.

E così noi parliamo ai tanti vicentini che, in questa lunga transizione della politica italiana, chiedono a tutti noi una campagna elettorale che non perda troppo tempo in chiacchiere e che sia utile davvero ai vicentini e alla loro qualità della vita. Perché solo così, ci dicono i tanti vicentini che incontro ogni giorno da 5 anni di governo della nostra città e in queste settimane di campagna, si motivano i cittadini ad andare a votare con una scelta utile e consapevole. Fa sorridere che da parte della sinistra, del Pd e del loro candidato sindaco siano venute battute su questa scelta consapevole che abbiamo fatto. E curiosamente hanno anche fatto una battuta che noi raccoglieremo come un auspicio. Quello di fare un Consiglio dei Ministri a Vicenza. Per loro è una battuta, per noi è un impegno per i prossimi anni. Di certo molto diversa è la campagna, ormai da vecchia politica e da propaganda elettorale tradizionale in cui si fanno sfilare i sindaci del Pd che sono venuti a insegnare ai vicentini come se fossero superiori a noi. I cittadini che incontriamo ci dicono che sono scelte che fanno scappare dalle urne. E certo fa sorridere anche che chi ci fa la lezione e le vuole fare ai vicentini dall’alto in basso provi a nascondere la Segretaria Nazionale del Pd, Schlein, come se se ne vergognasse. Sarà mica che non hanno ancora elaborato la prima sconfitta del 2023 alle primarie del Pd in cui il candidato del Pd sosteneva bonaccini?”.