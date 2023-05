Elezioni Vicenza – Rucco denuncia ‘vergognosa violazione della campagna elettorale’ e denuncia Possamai e Cicero in Prefettura

Riceviamo e pubblichiamo

“Vergognosa violazione della legge sulla campagna elettorale per tutte queste settimane da parte di Possamai, della sua lista e di Cicero. Nulla di nuovo, visto che sono sempre loro, quelli che fanno la morale su 4 comunicati mentre violano la legge per mesi.” Tutte le liste del centrodestra civico denunciano la violazione della legge sulla campagna elettorale verificata dalla Polizia Locale e denunciata al Prefetto.

“Non c’è niente di peggio di chi fa la morale agli altri mentre sta violando sistematicamente la legge.” Comincia così la dichiarazione congiunta di tutte le liste del centrodestra civico a sostegno di Francesco Rucco per il 2023/20228. “Negli scorsi giorni, dopo settimane di evidente violazione della legge sulla campagna elettorale, la Polizia Locale ha verificato le irregolarità compiute da tre soggetti politici nell’uso delle loro sedi elettorali e li ha denunciati tutti e tre alla Prefettura. Parliamo esattamente di Giacomo Possamai, della sua lista civica e di Claudio Cicero. La legge infatti stabilisce regole molto ferree per tutti i candidati e le liste che aprono una sede elettorale. Tra queste c’è un divieto preciso e non equivocabile nella gestione della presenza dei loghi e dei simboli di lista o candidati visibili dalla vetrina. Ecco sia il candidato del PD Possamai che la sua lista civica che Claudio Cicero sono oggi accomunati anche da una comune scelta di violare la legge sulle campagne elettorali che prevede quegli obblighi. Diciamo che verrebbe da dire che avendo visto quelle immagini in cui il candidato del PD aiutava a montare proprio la sede di Cicero forse ha finito per replicare sul collega le stesse scelte contro legge che aveva già praticato nella sua sede elettorale. La seconda battuta che viene da fare invece è che è davvero triste rivedere lo stesso film di 5 anni fa di un PD, sempre a guida Variati e Possamai, che dava lezioni e faceva la morale ai vicentini e in particolare al centrodestra civico di Francesco Rucco e poi però si dimostrava che non aveva davvero nulla da insegnare. Questa volta hanno gridato e chiesto spazi per ingigantire 4 comunicati stampa sbagliati dal Comune e , correttamente, sanzionati dall’Autorità sulla comunicazione, ma mentre gridavano contro 4 comunicati stampa scorretti sulle migliaia corretti fatti dal Comune, ecco che scopriamo che loro, i moralizzatori stavano violando quotidianamente la legge da quando hanno aperto i loro comitati elettorali, incluso quello da straricchi del candidato sindaco del PD. Potremmo usare anche noi tutte le parole sulla democrazia violata e minacciata da Possamai, dalla sua lista civica e da Cicero attraverso settimane di violazione della legge sulla campagna elettorale. Ma ci limitiamo ad una sola parola. Vergogna.”