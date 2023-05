Elezioni Vicenza – Rucco: “Con il Governo Meloni rilanceremo il progetto Vicenza Senza Confini”

“Insieme al Governo Meloni e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, renderemo realtà il Progetto Vicenza Senza Confini, con VicenzaE’ e con la nuova Fondazione. Attrarremo nei prossimi 5 anni investimenti nella ricerca, investimenti imprenditoriali, turismo sportivo e turismo culturale che significheranno più sviluppo, più lavoro e più qualità della vita.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, lancia il Progetto Vicenza Senza Confini che condivide oggi con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“La nostra città in questi ultimi cinque anni ha attraversato e affrontato con coraggio e con gioco di squadra la crisi del covid e si sta misurando con quelle generate dalla guerra in Ucraina.

E lo ha fatto avviando insieme al Comune un rilancio che ha tantissime opportunità per il futuro. Siamo una città sempre più universitaria, che significa anche sempre più capace di attrarre investimenti per la ricerca e le aziende che vogliono innovare negli ambiti in cui crea professionalità e eccellenze il nostro sistema universitario.

Siamo una città sempre più dinamica in termini imprenditoriali riuscendo a cogliere la nuova domanda che viene dai mercati nazionali e internazionale nel centro della transizione ambientale e trasformarla in occasione di crescita economica e occupazionale.

Siamo una città con nuove progettualità per diventare attrattivi, sia per i vicentini che fanno sport, che per ospitare eventi e tornei sportivi nazionali e internazionali anche grazie al nostro Progetto Vicenza Capitale dello Sport per tutti. E lo sport significa quindi anche attrarre turisti che seguono i partecipanti ai tornei e quindi sviluppo commerciale e occupazionale. E ovviamente siamo, grazie a Vicenza Comunque Capitale e a tutto quello che abbiamo fatto sulla cultura per il futuro, una delle città più aperte al turismo culturale e enogastronomico insieme ad un territorio vicentino straordinario.

Tutto questo diventa da oggi Vicenza Senza Confini.

E’ il progetto al quale stiamo lavorando e che con il Consorzio VicenzaE’ e la nuova Fondazione realizzeremo nei prossimi anni. E’ il Progetto per l’attrazione di investimenti di ricerca, di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che lavorino con le nostre aziende, di turismo sportivo e di turismo culturale e enogastronomico per i prossimi 5 anni di decollo definitivo della nostra città.

Oggi con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ci confronteremo su Vicenza Senza Confini perché con lui e con il Governo Meloni sono certo che potremo trasformarlo in una realtà ancora più dinamica di quello che comunque faremo. E penso anche che per il livello di innovazione del Progetto Vicenza Senza Confini saremo un modello per altre città italiane. Produrremo qualità della vita, lavoro e crescita per tutti i vicentini e per tutto il territorio.”

