Elezioni Vicenza – Possamai: “Una comunità energetica col fotovoltaico al Cricoli”

Riceviamo e pubblichiamo, da Giacomo Possamai, candidato sindato





La proposta del candidato sindaco: pensiline e pannelli a copertura dei posti auto per alimentare

l’autoconsumo comunale e a servizio di una comunità di 500 famiglie.

Un grande parcheggio comunale che diventa anche impianto di produzione di energia rinnovabile,

al servizio sia dei consumi della pubblica amministrazione che di 500 famiglie del territorio, in una

logica di comunità energetica. È il progetto di intervento al Cricoli presentato stamani dal

candidato sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

“Vicenza deve puntare a raggiungere un livello di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili

pari al 100% del fabbisogno domestico complessivo – spiega Possamai – e aumentare sensibilmente

la produzione energetica locale da rinnovabili per gli usi produttivi. Sono obiettivi che abbiamo

indicato nella parte del nostro programma dedicata all’ambiente e alla riduzione

dell’inquinamento. Ma che valgono anche per le ricadute economiche e sociali che azioni di questo

tipo possono produrre. L’intervento che faremo al parcheggio Cricoli è una semplice dimostrazione

della nostra visione complessiva: ottimizzare l’esistente, aumentare le opportunità, ottenere

risultati importanti e di diversa natura a partire da investimenti sostenibili”.

Il progetto, elaborato dagli ingegneri Filippo Busato, candidato della lista Possamai Sindaco, e

Marco Bianchi, candidato della lista Civici con Possamai, primi ispiratori dell’idea, ipotizza

l’installazione di pannelli fotovoltaici su pensiline a copertura dell’area del parcheggio Cricoli, che

presenta una superficie pari a circa 15 000 m2. E che per posizione e condizioni ben si presta ad

un’attività del genere: si tratta infatti di un’area prossima al quartiere residenziale di San Bortolo e

con un adeguato spaziamento tra gli stalli.

Nel dettaglio, il parcheggio Cricoli potrà ospitare due grandi impianti solari distinti per poter

sfruttare a pieno le possibilità normative in materia di energia da fonti rinnovabili. I due impianti,

da 500 kWp ciascuno, attuano le possibilità di legge con due differenti obiettivi. Il primo impianto

servirà a coprire virtualmente i consumi di energia elettrica dell’Amministrazione Comunale negli

stabili e negli impianti comunali della zona ovest (sotto la Cabina Primaria di Monte Crocetta). E

quindi scuole, palestre, il palazzetto dello sport di Via Goldoni, altri impianti sportivi, secondo la

logica del cosiddetto “Autoconsumo Individuale a Distanza”. Un secondo impianto servirà a coprire

virtualmente i consumi dei cittadini residenti: all’incirca 500 famiglie, secondo la logica della

“Comunità Energetica Rinnovabile”.

Ogni impianto da 500 kWp potrà generare energia per circa 550 MWh all’anno. L’investimento di

parte pubblica rientrerà in pochi anni grazie ai risparmi energetici sui consumi degli impianti. La

Comunità Energetica invece produrrà risparmi e utili per le famiglie coinvolte, che potranno

decidere in una logica di autogoverno come destinare le risorse: per esempio per progetti sociali o

collettivi a favore del quartiere.

“L’amministrazione uscente ha fatto poco o nulla, se non la recente e tardiva manifestazione di

interesse pubblicata online – conclude Possamai – eppure si tratta di progetti importanti per far

fronte a inquinamento e congiuntura economica legata alla crisi energetica. Il Comune deve

sfruttare al massimo i nuovi strumenti legislativi per favorire la diffusione di impianti a beneficio

della collettività. È un percorso per la città e per i cittadini, che realizzeremo però anche con i

cittadini, in una logica comunitaria oggi sempre più necessaria”.