Elezioni Vicenza – Possamai: “Sicuri di portare Rucco al ballottaggio”

Possamai: “Sicuri di portare Rucco al ballottaggio, siamo in crescita. Fine campagna tra i quartieri e la gente, lontani dalla politica nazionale”

12 ore di incontri, eventi e musica collegate da una camminata di 15 km attraverso i quartieri, fino al discorso serale conclusivo in piazza delle Erbe

“Finiremo la campagna come l’abbiamo iniziata: con una lunga camminata nei quartieri, tra la gente, a parlare di Vicenza, dei suoi problemi, delle sue opportunità, lontani dalla politica nazionale e di partito che ha scelto il centrodestra. Ma sarà solo la fine del primo tempo, perché l’onda di entusiasmo e fiducia che sta crescendo attorno alla nostra visione per la città del futuro ci rende sicuri di una cosa: porteremo Rucco al ballottaggio. Settimana dopo settimana noi siamo cresciuti, mentre il sindaco uscente è calato. Loro hanno puntato tutto sulla vittoria al primo turno, ma la città si mostra sempre più delusa dai risultati di questi 5 anni”. È questo il messaggio con cui Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza, presenta la giornata finale della sua campagna elettorale.

La scelta del format è significativa. Non il classico evento elettorale con partiti e politici nazionali, ma un evento “diffuso”, che si snoda lungo 12 ore e attraverso 15 chilometri di camminata per la città. Si parte a mezzogiorno a San Pio X, si finisce poco prima di mezzanotte in piazza delle Erbe. In mezzo incontri e tappe in diversi quartieri della città, per toccare punti significativi delle proposte di Possamai ma anche luoghi legati alla sua vita. Tra questi, proprio il punto di partenza, alle 12: il campo da calcio di via Calvi a San Pio X, luogo dove Giacomo ha iniziato a giocare a calcio nella squadra del quartiere. Poi alle 13.30 nuova tappa al parco giochi di via Turra, e alle 14.30 al parco Astichello di via Bedeschi. Da qui Possamai raggiungerà a piedi alle 15 piazzetta Gioia, da dove a gennaio aveva lanciato la sua candidatura a sindaco. Sosta alle 16 a Porta Santa Croce, quindi alle 17 al Parco delle Fornaci e alle 18 all’anfiteatro dei Ferrovieri. Ultima tappa il centro storico: arrivo alle 19.30 in piazza delle Erbe. Qui, sul lato di Corte dei Bissari, già dalle 19 ci sarà musica dal palco. Alle 21.00 il discorso conclusivo di Possamai, prima delle ultime ore di musica e incontri con simpatizzanti e supporter, in centro.

“Siamo partiti da lontano – conclude Possamai -, e mese dopo mese siamo cresciuti, contrapponendo una campagna basata sulle idee e sulla dimensione locale alla campagna tutta politica fatta dal sindaco uscente, che non a caso chiude con leader nazionali di partito dopo aver trascinato a Vicenza mezza Roma per risollevare le proprie sorti. Noi chiudiamo tra la gente e con la gente, e sono proprio i cittadini a trasmetterci la convinzione che il vento sia cambiato: porteremo Rucco al ballottaggio, e nel confronto diretto la nostra visione di città e di comunità prevarrà”