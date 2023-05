Elezioni Vicenza – Possamai chiude la campagna e dà appuntamento al secondo turno

Il finale di campagna di Possamai: “La pioggia non ci ferma, appuntamento al secondo turno”

L’ultimo giorno di campagna dedicato a una lunga camminata tra i quartieri: 15 km prima del discorso di chiusura di stasera in piazza delle Erbe

“Finiamo la campagna come l’abbiamo iniziata: camminando a testa alta, sorridendo, tra la gente, con tanti incontri in ogni quartiere. Per parlare di Vicenza, dei suoi problemi, delle sue opportunità, lontani dalla politica nazionale e di partito che ha scelto invece il centrodestra. E chiuderemo stasera in piazza delle Erbe, alle 21: ma sarà solo un arrivederci, in vista di quel ballottaggio che ci eravamo dati come primo obiettivo e che oggi, nonostante i proclami sempre meno convinti del sindaco uscente, vediamo sempre più vicino”. Così Giacomo Possamai ha dato il via al tour di chiusura della campagna, o meglio del primo turno: 15 chilometri di camminata tra i quartieri cittadini, con numerose tappe per gli ultimi incontri. Partenza alle 12 dal campo da calcio di via Calvi a San Pio X, un luogo del cuore del candidato sindaco: è qui che Giacomo, da ragazzo, iniziò a giocare a pallone. Tappe quindi al parco giochi di via Turra, al parco Astichello di via Bedeschi, in piazzetta Gioia (da dove a gennaio Possamai ha lanciato la sua candidatura a sindaco). Quindi a Porta Santa Croce e al Parco delle Fornaci, penultima tappa prima dell’anfiteatro dei Ferrovieri. La conclusione alle 21 in piazza delle Erbe, sul lato di Corte dei Bissari, con il discorso conclusivo di Possamai.

“La pioggia non ci spaventa, perché non ci si mette in cammino solo quando c’è il sole – commenta Possamai -. E non ci spaventano neppure le intimidazioni davvero gravi del sindaco uscente, come il tentativo attuato ieri di usare la Polizia Locale per colpire i suoi avversari politici. Tentativo che come sappiamo si è ritorto contro il sindaco stesso. Ma a noi non importa. Attorno a noi sentiamo crescere entusiasmo e speranza. Ed è in questo spirito che chiuderemo, stasera, senza la passerella di big di partito venuti ieri in trasferta da Roma per sostenere Rucco. Il nostro ultimo appello lo faremo in piazza, all’aperto, con entusiasmo, delineando ancora una volta la nostra visione di una città migliore, più giusta, più vivibile, che sa tenere insieme qualità della vita e sviluppo. L’appuntamento ora è al secondo turno: da martedì mattina, quando inizierà l’ultimo giro di questa appassionante corsa”.