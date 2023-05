Elezioni Vicenza – Le preferenze: Sala, Zocca e Siotto acchiappavoti: la top 10 di ogni lista

Dall’analisi delle preferenze spicca il dato di Isabella Sala, ex assessore della giunta Variati e candidata con il PD che ottiene ben 787 preferenze. Al secondo e al terzo posto rispettivamente Marco Zocca assessore uscente della Giunta Rucco (486 voti) e Simona Siotto assessore uscente della Giunta Rucco e candidata per Rucco Sindaco (442 preferenze). Bene anche Cristina Balbi, sempre del PD, seconda dopo Isabella Sala con 433 preferenze e Alessandro Marchetti (PD – 420 preferenze). Il più votato di Fratelli d’Italia è Nicolò Naclerio con 426 preferenze. Bene anche Matteo Tosetto, ex assessore di Rucco e candidato con Possamai che ha ottenuto 411 preferenze.

Ecco come premessa i risultati delle liste in ordine di preferenza

Ecco la top 10 delle preferenze per ogni lista

CENTROSINISTRA – Isabella Sala (PD) 787 preferenze, Cristina Balbi (PD) 433 preferenze, Alessandro Marchetti (PD) 420 preferenze.

CENTRODESTRA – Marco Zocca (Forza Italia) 486 preferenze, Simona Siotto (Rucco Sindaco) 442 preferenze, Nicolò Naclerio (FdI) 426 preferenze

