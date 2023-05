Elezioni Vicenza – Ierardi(FdI): “8 milioni di asfaltature in tre anni non si discutono”

“È una brutta caduta di stile quella che ho visto ieri da parte di Giacomo Possamai, quando ci accusa di aver aperto i cantieri con un evidente scopo elettorale” – dichiara Mattia IERARDI (FdI) – “e se ha deciso di inaugurare il processo alle intenzioni come metodo di lotta politica, accettiamo la sfida e iniziamo noi, perché se questo sistema vale per il centrodestra lo replichiamo al contrario. Serve? Per Possamai serve solo a distrarre l’attenzione dal vuoto della sua proposta politica, allo scopiazzamento nei contenuti e alle critiche a prescindere su ogni misura messa a terra dalla nostra amministrazione. Forse questa città a lui piaceva di più quando c’erano le buche sulle strade e gli omicidi di giorno in Campo Marzo, forse si sentiva più a suo agio alle vernici delle mostre pop mentre il centro storico rischiava di morire economicamente ma con le “rosse luci”? . Oggi non è più così, e arriviamo a fine mandato, rallentati da due anni di covid, con oltre otto milioni di euro investiti sulle asfaltature, con una città più in ordine, ma se il capogruppo del PD avesse fatto bene il suo mestiere quando era in consiglio comunale e in maggioranza, non saremmo dovuti partire da sotto zero come invece è accaduto. Il processo alle intenzioni sul fare è il solito schema di chi rosica perché vede quello che avrebbe potuto fare, ma non ha fatto”