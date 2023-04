Elezioni Vicenza – Ierardi: “Possamai candida a Marostica il proprietario dell’Hotel Adele che faceva affari con accoglienza migranti”

Riceviamo e pubblichiamo, da Mattia Ierardi candidato Fratelli d’Italia a sostegno di Francesco Rucco

“Il PD di Possamai candida a Marostica il proprietario dell’Hotel Adele che faceva affari con l’accoglienza dei migranti quando governava il PD a Vicenza. A volte ritornano.”

L’Assessore Mattia Ierardi, candidato di Fratelli d’Italia a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028, attacca su una notizia illuminante sul PD di Possamai e sulla credibilità dei suoi alleati”.

Vicenza. 21 aprile 2023 – “Proprio poche ore fa in televisione sentivo il candidato del PD parlare di immigrazione e inveire contro il governo del centrosinistra di Gentiloni per la gestione infelice che portò alle vicende dell’Hotel Adele qui a Vicenza nel 2017”, – afferma l’Assessore Mattia Ierardi, candidato di Fratelli d’Italia a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028. – “Nessuna responsabilità dunque attribuibile allora alla gestione da parte del PD e della sua Giunta con tutti quelli che, come Bulgarini D0’Elci, oggi sono al fianco di Possamai come allore lui da capogruppo del PD. Poi però scopriamo oggi che a Marostica c’è un candidato dei 5Stelle che si chiama Andreatta e che era quel signore che allora faceva affari proprio con la gestione dei migranti all’Hotel Adele. E i vicentini lo ricordano bene. Strano che non ne abbia parlato in tv il candidato del PD Possamai, magari perché parliamo di scelte del suo PD regionale dalle quali magari può chiamarsi meno fuori da quelle di allora, che già e assurdo che lo faccia. Ma la cosa che fa tremare è che sempre in tv lanciasse la sua infausta gufata sulla probabilità che si riverifichino altri Hotel Adele nei prossimi mesi a Vicenza. A questo punto, visto che è il PD ad allearsi a quelli che ne sono stati protagonisti, forse parlava per coscienza di causa perché qualche operatore vicino al PD ci sta già pensando. Questo il modello e le figure del PD nella gestione dell’immigrazione a Vicenza. Grazie per avercelo chiarito.”