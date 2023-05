Elezioni Vicenza – Bortolotto (M5s): “Centro storico pedonale ma prima servizi e park”

Dobbiamo rendere il centro storico davvero pedonale, condividendo prima un percorso partecipato assieme agli esercenti, ai residenti ed utenti.

Dobbiamo provvedere da subito al pieno sfruttamento dei parcheggi scambiatori, oggi esistenti ma poco usati, fornendo nuovi e più frequenti servizi navetta oltre l’implementazione del bike sharing. Solo in tale modo l’Amministrazione potrà stimolare e invogliare i cittadini ed i turisti al parcheggio fuori dal centro e non mi sembra che Rucco abbia fatto molti sforzi in tale senso.

I parcheggi scambiatori esterni dovranno essere facilmente individuabili e raggiungibili con nuova e migliore segnaletica nonché dovranno essere dotati di migliori servizi per i disabili. Da sindaco rivaluterei tutti gli incentivi e le tariffe potenzialmente al ribasso, incentivando anche l’uso dei parcheggi scambiatori con abbonamenti integrati, a prezzi ridotti, e validi anche per il trasporto pubblico locale in modo più razionale ed a favore degli utenti e non certo per fare cassa.

In un centro storico progressivamente sempre più pedonale è indispensabile introdurre da subito bus elettrici non invasivi e di piccola taglia, collegati ai parcheggi scambiatori e alle nuove autostazioni esterne. Tali bus elettrici eviteranno il degrado della pavimentazione in porfido che è caratteristica del centro storico, con notevole risparmio di denaro.

Infine mi impegnerò affinché vengano aumentate le postazioni di ricarica per veicoli elettrici e farò intercettare finanziamenti pubblici per realizzare altre stazioni di ricarica in tutto il territorio comunale, non solo in centro storico.

Rivitalizzerò i fiumi Bacchiglione e Retrone, la cui bonifica si rivela quanto mai essenziale, sia in chiave turistica con la riappropriazione di queste risorse strettamente legate con la storia di Vicenza ma anche di mobilità con l’ideazione di piste ciclabili lungo gli argini, per iniziare un percorso virtuoso di mobilità alternativa e sostenibilità ambientale.

Al contrario Vicenza, per buona pace di Rucco, sarà sempre più caotica, inquinata e non a misura d’uomo.