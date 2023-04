Elezioni – Rucco: “Un nuovo format per la Generazione Z”

“Un format nuovo per la Generazione Z. Il nostro impegno per i giovani è adesso” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028.

“I giovani della nostra città hanno bisogno di occasioni e politiche attive dedicate. E parlo alla Generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012, che hanno aspettative e stili di vita che non rientrano davvero nel radar delle azioni delle amministrazioni pubbliche” – dichiara il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 – “ragazze e ragazzi che devono trovare a Vicenza una città accogliente ed attenta alla loro grammatica, una generazione diversa da tutte quelle che sono venute prima e che va compresa, interpretata e valorizzata. Non secondo i nostri schemi di adulti, ma attraverso i loro linguaggi ed i loro stili. L’Assessorato alle Politiche Giovanili, che ho intenzione di ripristinare nel prossimo mandato, dovrà mettere in campo un vero e proprio progetto con linee di indirizzo precise in grado di aggiornare e rendere sistemica l’azione del Comune in favore dei nostri ragazzi. In questi anni” – continua Rucco – “abbiamo prodotto tanto sul fronte dei disagi che hanno vissuto, sia prima che, soprattutto dopo, il Covid, con tutte le conseguenze che conosciamo ed i fenomeni devianti che abbiamo affrontato; ma di questo si è occupato, con grande tempestività, il nostro Assessorato agli Interventi Sociali.

Ora dobbiamo tornare a promuovere occasioni per i ragazzi nel perimetro dell’agio, delle opportunità di accesso verso il credito, la casa, il lavoro, sul versante delle loro quotidiane necessità, così come dobbiamo togliere gli ostacoli che impediscono di fare il salto consapevole verso l’età adulta. Allo stesso tempo, va detto, la Generazione Z ha anche bisogno di occasioni per ritrovarsi, di una mappa per orientarsi in una città più attenta a quello che serve a loro, più sensibile rispetto alle nuove abitudini di cui sappiamo, come amministrazione, ancora troppo poco, ma basta parlare con loro per accorgersi che nella camera di nostro figlio o in quella della ragazza che vediamo passare sotto casa c’è un universo tutto da scoprire e da intercettare.

Qualche esempio? Incontri con gli influencer del momento o eventi che con semplicità presentino i nuovi trend di lifestyle, con punti di riferimento che vanno individuati e valorizzati in una vera città per i giovani”.