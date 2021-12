E’ veneto il miglior panettone d’Italia

Luigi Biasetto della pasticceria Biasetto di Padova fa il miglior panettone d’Italia. Lo ha decretato la Confommercio di Milano ad “Artisti del Panettone 2021”, concorso che premia il miglior panettone tradizionale classico basso senza glassa, organizzato in partnership con la Gazzetta dello Sport, giudicato da un team di esperti, guidato dal presidente di giuria Vincenzo Santoro di Pasticceria Martesana, campione uscente e un selezionato gruppo di giornalisti del settore food.

A premiare è stato lo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi, a Palazzo Bovara, nell’ambito di “Happy Natale Happy Panettone”, iniziativa volta alla valorizzazione del tipico dolce delle feste, organizzata da Confcommercio Milano con le associazioni aderenti coinvolte, MNcomm e APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Fiera Milano. Luigi Biasetto della pasticceria Biasetto di Padova ha conquistato la medaglia d’oro, davanti a Salvatore De Riso della pasticceria Sal De Riso di Minori (SA) e Mattia Premoli della pasticceria La Primula di Treviglio (BG), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Luigi Biasetto annuncia così su Facebook la sua vittoria (la foto è stata pubblicata nel suo profilo)

A specchio, con la mascherina ma con un grande sorriso sotto.

Ebbene sì, il mio lievito madre ha fatto la magia anche quest’anno: podio @artistidelpanettone con il mio panettone Milanese, che dire?Nel panorama dei concorsi sui panettoni ho sempre e solo scelto questo, in virtù della serietà e della professionalità che lo distingue. Alla guida una giuria composta da grandi professionisti in grado di valutare le caratteristiche uniche di un prodotto artigianale. Sono molto orgoglioso di questa vittoria, il mio panettone era l’ultimo in degustazione, la posizione in assoluto più penalizzata perché dopo aver assaggiato 15 panettoni, l’ultimo è davvero difficile da valutare. Un orgoglio che riconosce il grande valore di tutti i miei colleghi, non lo dico perché sia consuetudine farlo ma perché di fatto tutti hanno un prodotto eccellente. Cos’è il successo? A parer mio è la somma di tanti piccoli insuccessi. Quello che conta è alimentare le sconfitte con il desiderio di rimettersi in gioco, di migliorare, di sperimentare. E se riuscite fatelo anche quando vincete