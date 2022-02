È morto, Nicola Amenduni, patron delle Acciaierie Valbruna

È morto a 103 l’imprenditore Nicola Amenduni. Uno dei pilastri dell’imprenditoria veneta, a capo delle Acciaierie Valbruna , Nicola Amenduni era di origini pugliesi. Risale al 1957 il suo ingresso nell’azienda fondata nel 1925 da Ernesto Gresele. Circa 30 anni prima aveva fondato a Bari la Amenduni Nicola Spa, specializzata nella produzione di macchine per l’olio e il vino. A Vicenza arrivò dopo aver sposato la figlia di Gresele. Da allora il gruppo è cresciuto fino a produrre 200mila tonnellate di acciaio. Un gruppo presente in 40 Paesi.

Il ricordo della Presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia in merito alla scomparsa di Nicola Amenduni.

Nonostante la sua straordinarietà e grandezza, Nicola Amenduni, sia come uomo d’impresa che come cittadino, ha sempre rappresentato un esempio di come essere una persona vera, con grandissima visione e ampie prospettive, ma sempre fermamente legata al territorio. Una persona che ha creato tanto benessere per la propria comunità attraverso il lavoro, ma che, al contempo, con la propria proverbiale discrezione, ha sempre dato un importante contributo a Vicenza anche in termini di solidarietà. Un punto di riferimento che non potremo mai dimenticare.