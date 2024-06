Dueville – Incidente rocambolesco, auto rovesciata e due feriti

Questa mattina, giovedì 20 giugno 2024, intorno alle 09:30, una Fiat Panda guidata da S.I., 28 anni, stava procedendo lungo via Mazzini a Dueville in direzione di via De Gasperi. Giunta all’incrocio con via Della Repubblica, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in collisione con una VW T-Cross condotta da S.G., 61 anni, che percorreva via Della Repubblica in direzione di via Marosticana.

A seguito dell’impatto, la Fiat Panda ha ruotato di 180° e si è ribaltata, terminando la corsa sulla fiancata destra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’auto, un modello ibrido, e il 118 di Vicenza per soccorrere i tre occupanti della Panda, che sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Vicenza. Due pattuglie del consorzio NE.VI. hanno effettuato i rilievi del sinistro e regolato il traffico. Il conducente della VW T-Cross è rimasto illeso.