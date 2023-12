Dono di Natale di Gruppo Mastrotto a Vicenza for Children e all’Ospedale San Bortolo

In occasione delle festività natalizie, prende il via il nuovo progetto di Gruppo Mastrotto finalizzato alla donazione di un macchinario all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento endoscopico al reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Gruppo Mastrotto continua il suo impegno sociale sostenendo in maniera attiva e concreta le realtà del territorio. Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’azienda ha avviato un nuovo progetto solidale a fianco dell’Associazione Vicenza for Children, sostenendo l’acquisto di una apparecchiatura avanzata per la diagnosi e il trattamento endoscopico.

Il macchinario verrà donato al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza e servirà a effettuare diagnosi in sala operatoria in maniera non invasiva. A supporto del progetto, Gruppo Mastrotto ha invitato i propri fornitori a contribuire con una donazione a favore dell’iniziativa al posto dei tradizionali omaggi natalizi.

Vicenza for Children A.P.S è una ONLUS che nasce dall’unione di tanti volontari che con impegno ed entusiasmo offrono tempo e supporto ai bambini malati e alle loro famiglie. L’associazione, operativa all’interno dell’ospedale San Bortolo, sostiene anche economicamente le famiglie in difficoltà e contribuisce a garantire ai bambini un servizio aggiuntivo contribuendo all’acquisto di medicinali e strumenti elettromedicali.

Sostenere il territorio e, in particolare, l’accesso alle cure mediche sono da sempre tra gli obiettivi principali di Gruppo Mastrotto, che in passato aveva già supportato l’Associazione Vicenza for Children realizzando la camera di isolamento per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Vicenza, finalizzata a garantire la cura dei bambini malati oncologici.

Tra le altre iniziative benefiche del Gruppo in ambito socio-sanitario, ricordiamo anche le donazioni all’Ospedale di Arzignano di un monitor-defibrillatore di ultima generazione per la gestione dei pazienti in emergenza durante il soccorso territoriale, di una strumentazione per eseguire interventi di chirurgia oncologica in laparoscopica mininvasiva e di un’apparecchiatura di ultima generazione in grado di rilevare in appena due minuti i sintomi dell’ictus; la creazione del Centro Ricreativo per Anziani A. Mastrotto di Arzignano, uno spazio di oltre 500 metri quadri di cui oggi usufruiscono più di mille iscritti; le donazioni di un dispositivo avanzato per la biopsia mammaria all’A.N.D.O.S Onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e di un automezzo attrezzato con pedana per carrozzine alla S.O.G.IT. Onlus (Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia); il contributo di 100mila euro alla Fondazione San Bortolo, a supporto dell’Ospedale di Vicenza, per l’acquisto di dotazioni per la protezione del personale sanitario e di strumentazioni utili per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.