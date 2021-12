DONNA CHIAMA DONNA È L’ASSOCIAZIONE DELL’ANNO A VICENZA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’associazione “Donna chiama donna” è stata premiata come associazione dell’anno 2021. Il lavoro dell’organizzazione non si limita a sostenere le donne in emergenza, ma anche a prevenire futuri problemi. Ne parla la presidente, Maria Zatti, nel servizio di Elisa Santucci.