Desertificazione bancaria – Donazzan: “Mantenere servizi nei piccoli Comuni e puntare su educazione finanziaria”

“In Veneto abbiamo dovuto affrontare in maniera drammatica il problema della chiusura delle banche nelle ben note vicende che hanno riguardato alcuni nostri istituti di credito. Da quel momento ci siamo resi conto, più di altri, dell’importanza di avere a che fare con le persone anche nei contesti bancari. Per questo la Regione ha avviato importanti iniziative di educazione finanziaria con la consapevolezza che educare è una delle poche armi che possiamo mettere in campo per far fronte a questo genere di rischi. Serve potersi confrontare con persone e per farlo è necessario mantenere i servizi di prossimità, compresi gli sportelli bancari, nelle realtà più piccole e svantaggiate”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan intervenendo a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla conferenza di UILCA, categoria dei lavoratori bancari della Uil del Veneto, per sollevare il problema della progressiva chiusura dei servizi bancari nei piccoli Comuni.

L’appuntamento è inserito nel contesto di campagna itinerante Uilca contro la desertificazione bancaria dal titolo “Chiusura filiali? No, grazie.” che mira a informare l’opinione pubblica e a sollecitare iniziative per fermare la chiusura di servizi che hanno una valenza altamente sociale.

Presente Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale Veneto, sono intervenuti Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, Luca Faietti, segretario nazionale Uilca, Elisa Carletto, segretaria generale regionale Uilca Veneto e Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto.

I rappresentanti sindacali hanno ricordato come nel periodo dal 2015 al 2021 siano stati persi in Veneto 5.000 posti di lavoro nel settore bancario e chiusi 1.000 sportelli con un notevole impatto a livello sociale.

“La Regione – ha sottolineato l’assessore Donazzan, presente su delega del presidente Zaia – sposa e sostiene pienamente l’iniziativa di UILCA perché è fondamentale difendere il lavoro e i servizi. Dobbiamo tutelare i lavoratori delle banche che continuino ad essere punti di riferimento per il territorio. La spinta è quella a lavorare insieme per trovare risposte che portino beneficio alla comunità. E per questo continueremo a dare il nostro contribuito”.