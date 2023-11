Decalogo per un Natale “povero”

Si avvicina il Natale – per quel che mi riguarda ho già iniziato la trasformazione in Grinch con

screziature Scroodge – e con esso le immancabili corse ai preparativi: le decorazioni, la

compilazione della lista dei regali, la scelta del menù per i vari giorni, parenti e ospiti; ovvero tutto

quanto fa “Festa”.

Quest’anno mi pare ci sia poco da festeggiare, con due guerre alle porte di casa, un numero

impressionante di femminicidi, le persone sempre più maleducate – com’era la storia che “andrà

tutto bene”? – e un’evidente contrazione della capacità di spesa delle famiglie le Feste saranno, o

dovrebbero essere, all’insegna della morigeratezza.

L’attacco del pezzo è troppo serio? Vi ho intristito? Avete ragione.

Riportiamo tutto suoi binari dell’ironia, perché in fondo è sempre meglio farsi una risata

prendendo le cose con la maggior leggerezza possibile.

Il Natale “povero” tutta via resta e allora perché non stilare una lista di punti da prendere in

considerazione affinché le Feste se non proprio “contratte” siano perlomeno un po’ meno cafone

e cinepanettonesche?

Ecco dunque i miei suggerimenti, esposti per punti, per risparmiare – a gennaio arrivano i saldi e

spendere per sé è parecchio gratificante – senza tuttavia fare la figura dei pitocchi.

Non è necessario svenarsi, gli Anni Ottanta sono una chimera lontana, e far finta di essere ricchi

non va più di moda, per fortuna. Comprate quello che serve, ma non esagerate.

1 – Evitate come la peste la frutta esotica: un mango a trenta euro è un furto legalizzato e

solitamente non piace a nessuno. Magari qualche dattero fresco e delle nocciole buone

concedetevele, ma lasciate perdere le noci pecan che tanto hanno la consistenza delle saponette

che si trovano negli alberghi a due stelle.

Sì ad arance, mandarini, clementine e a tutti gli agrumi di stagione – no quelli spagnoli o tunisini,

però – che fanno davvero festa.

2 – Non è necessario svaligiare la pescheria e il macellaio al solo scopo di farvi belli con il

parentado. Per la sera della Vigilia – io la festeggio con cena di magro in casa – bastano dei buoni

spaghetti con le vongole, pure surgelate vanno benissimo, e un pesce – no schifezze del genere

tilapia o persico del Mekong – magari pure d’allevamento ma fresco e cotto al forno su un letto di

patate.

Se foste a Roma vi direi che come i filetti di baccalà fritti in pastella non c’è nulla, ma un sarago al

forno è già una cena da re.

3 – Per il pranzo di Natale i tortellini potreste pure imparare a farli: tirare quattro uova di sfoglia

non è un a fatica sovrumana e per la scelta del ripieno non c’è che affidarsi alla tradizione, magari

condita con una spolverata di fantasia. Arrotolarli intorno al dito mignolo è difficile? Suvvia! In

rete trovate millemila tutorial e se i primi due vengono bruttini i successivi saranno perfetti.

Poi la carne del brodo la servite con la mostarda e il cren.

4 – I regali sono sempre un problema, ma il gioco del riciclo è parecchio divertente quando lo si fa

in maniera furba.

Tutti noi abbiamo in casa un cospicuo contingente di tazze – o mug che dir si voglia – accumulate

negli anni e mai usate; con tre euro cadauno comprate dei sacchetti di tè alla mela-cannella,moooolto natalizio e le mettete dento la suddetta chicchera infiocchettando il tutto di rosso.

Fatto!

Ai nemici o ai parenti a voi più invisi potete destinare uno dei cinquemila canavacci che vi hanno

rifilato nei decenni, stando però ben attenti che non portino scritte o ricami del tipo “Felice 1995”

o celebrino al vittoria dei mondiali di calcio dell’82; sarebbe imbarazzante.

Per la legge del contrappasso preparatevi a vostra vola a ricevere simili pensierini, che in un gioco

di eterno riciclo vi torneranno buoni per gli anni a venire.

5 – Se proprio non potete esimervi da un regalo vero allora buttatevi senza ripensamento alcuno

sulle gift-card o buoni regalo che dir si vogila. Si comprano anche online, hanno scadenze lunghe e

chi le riceve ci si compra quello che vuole.

6 – Non esagerate in addobbi, soldi buttati e soprattutto una rogna quando si tratta di smantellarli

finite le feste.

Piange il cuore a vedere gente che impegna i gioielli di famiglia per saccheggiare i vari Villaggi di

Natale che oramai la fanno da padroni nei mega vivai di piante nei quali il povero vecchio abete è

derubricato a “roba da miserabili”.

E allora tutti a far man bassa di elfi motorizzati, babbi natale che cantano sedici canzoni diverse,

renne a grandezza naturale, dimenticandosi che nel Nord Europa, dove di Natale se ne intendono,

passano serate in famiglia a fare ghirlande e dolcetti da appendere all’albero: si divertono e

praticamente non spendono nulla. Non sarebbe una buona occasione per mettere la PlayStation

da parte per qualche ora e ritrovare la magia della conversazione?

7 – Selezionate gli inviti: le feste non sono un obbligo e se la cugina Prepuzia vi sta sulle scatole dal

1976 quest’anno lasciatela a casa, ma magari mandatele un mug di quelli di cui al punto 4.

8 – Corollario al punto 7: non siete obbligati ad andare a giocare a tombola da conoscenti che

detestate; rischiate di rovinarvi il pomeriggio scervellandovi per mantenere una conversazione di

sole frasi fatte. Se non potete proprio esimervi portate un torrone di bagigi, garantendovi un non

invito per il prossimo anno.

9 – Non vi fate attrarre dai famigerati panettoni di pasticceria perché oltre al costo esorbitante

non hanno più nulla a che vedere con il dolce originale: tripla glassa ai sette cioccolati su impasto

al farro nativo e lievito madre con ganache al litchee del Sichuan meridionale, non è un panettone

ma un’estorzione.

10 – Non seguire nulla di quanto esposto ai punti precedenti, tanto so che non lo fareste in ogni

caso e poi, comunque devo andare a ordinare il pandoro ricoperto di foglia di platino edibile, che

quest’anno è un must.