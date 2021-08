Dati Covid: aumentano ancora i ricoveri in area medica

Sono stati pubblicati i dati della Regione Veneto riguardo alla pandemia da Covid-19. 694 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il bilancio dei positivi che sale a 12.680 (+61 rispetto a ieri).

Aumentano sensibilmente i ricoverati in area medica, passati da 216 a 223: 3% in più. Un posto occupato in più in terapia intensiva.

Due i decessi a fronte di 631 guariti.

