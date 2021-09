Dati Covid: 596 positivi in più e 6 morti, ma calano i contagiati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Calo dei contagiati in Veneto: secondo i dati forniti stamattina dalla Regione, ci sono 271 persone malate in meno nel territorio. Calano anche i ricoveri (-11 rispetto a ieri), soprattutto quelli in area medica (-10 rispetto a 24 ore prima) e anche le terapie intensive (-1).

I nuovi contagiati sono 596, mentre i decessi 6. 867 le persone guarite nelle ultime 24 ore.