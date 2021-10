Dalla Grande Guerra a Vaia: a Cesuna una giornata per ricordare i due tragici eventi che colpirono l’Altopiano

Dalla Grande Guerra a Vaia: sabato 13 novembre sarà una mattinata colma di emozioni a Cesuna. Il Comune di Roana ha infatti organizzato una giornata dedicata alla commemorazione dei due tragici eventi che, a cent’anni di distanza l’uno dall’altro, hanno colpito il Monte Lemerle. Due pagine della storia che hanno lasciato un segno indelebile sull’Altopiano dei Sette Comuni. Durante la cerimonia, sarà presentato anche il “Percorso del Ricordo”. Si tratta di un itinerario ad anello di sei chilometri, nato per valorizzare i territori segnati dall’evento meteorologico estremo dell’ottobre 2018 e per non dimenticare le vicende storiche della Prima Guerra Mondiale.

L’evento commemorativo che unisce questi due importanti accadimenti si terrà in località “Selletta Monte Lemerle”. L’inizio della cerimonia è previsto per le 10:15 con l’Alzabandiera e l’Inno Nazionale. Durante la cerimonia sarà presentata l’opera artistica in legno realizzata in memoria dei soldati caduti sul Fronte e mai identificati, rappresentati dal Milite Ignoto. Dopo il discorso di benvenuto da parte del Sindaco di Roana, l’avv. Elisabetta Magnabosco, seguiranno i saluti delle autorità presenti e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Sarà quindi illustrato il Percorso del Ricordo, realizzato nell’ambito del progetto “Il “Fronte” di Vaia” grazie ad un finanziamento erogato con un accordo tra la Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lungo il percorso, da Cesuna fino alla cima del Monte Lemerle, sono presenti numerosi punti d’interesse e opere artistiche realizzate con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.

A seguire, l’artista Riccardo Benetti eseguirà una performance letteraria. Attraverso la lettura di alcuni passaggi dell’opera “Gli abeti del Monte Lemerle”, i presenti saranno invitati a riflettere, da una parte, sui violenti combattimenti che causarono la quasi totale distruzione del patrimonio forestale durante la Grande Guerra e, dall’altra, alla caduta di migliaia di abeti rossi a seguito delle fortissime raffiche di vento della tempesta Vaia.

Durante l’intera giornata saranno previste inoltre delle visite guidate gratuite da parte di Asiago Guide con l’obiettivo di far conoscere il Percorso del Ricordo e di sensibilizzare i partecipanti all’importante e quanto mai attuale tema dei cambiamenti climatici. L’ultima escursione delle 16:00 sarà a lume di lanterna, proprio come i soldati un tempo erano costretti a muoversi nella notte.

In caso di maltempo, la prima parte della cerimonia si terrà ugualmente in loco, mentre la seconda parte si svolgerà presso il Cinema Teatro “A. Palladio” di Cesuna dove avranno luogo i saluti delle autorità e la performance letteraria.

Il luogo della cerimonia è raggiungibile solo a piedi e sarà quindi necessario parcheggiare l’auto presso la Chiesetta di Sant’Antonio in località Val Magnaboschi a Cesuna. La Protezione Civile di Roana accompagnerà invece tutti coloro che avessero difficoltà nel raggiungere il luogo della cerimonia dalla Chiesette di Sant’Antonio.