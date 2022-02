Dad per i non vaccinati, durata del booster e asintomatici: oggi si decide

Molta attesa oggi per le nuove norme anti-Covid che riguardano la scuola e non solo. Decisioni che potrebbero cambiare la vita di tutti noi. Prima vi sarà il parere del Cts ed a seguire il Consiglio dei Ministri.

Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Una decisione che però divide il Governo, con la Lega che chiede di evitare discriminazioni. Prevista anche la modifica della durata del green pass per chi ha fatto tre dosi: potrebbe diventare illimitata. Infine c’è poi l’ipotesi di non limitare le attività a chi è positivo ma asintomatico. In calo intanto il numero dei decessi.

Accesa la discussione sulla scuola, come riporta l’Ansa. “La modifica del sistema delle quarantene a scuola torna a dividere il Governo e, alla viglia del Cdm, si riapre il dibattito sull’introduzione di un distinguo tra bambini con o senza dose. Dopo il ‘no’ annunciato dalla Lega, che chiede di “non imporre alcuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non”, resta in bilico l’ipotesi di prevedere la Dad alle elementari – come già succede per le medie e le superiori – solo a partire dai tre casi e solo a chi non è immunizzato”.

All’esame del Consiglio dei ministri ci sarà anche la modifica della durata del Green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi: l’ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose. Non è invece certo se il provvedimento di oggi conterrà le annunciate modifiche al sistema dei colori delle regioni e al computo dei ricoveri per Covid.