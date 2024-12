Crisi Coin, chiude anche il negozio di Vicenza: un colpo al centro storico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La catena Coin ha annunciato la chiusura di sette punti vendita in Italia entro il 2025, tra cui due in Veneto: lo storico negozio di Vicenza in piazza Castello e l’outlet di San Donà di Piave, con un totale di 22 dipendenti coinvolti. È previsto il ricollocamento per gli addetti, ma i dettagli saranno discussi con i sindacati il 4 febbraio.

Durante un vertice al Ministero del Made in Italy, Coin ha presentato un piano di rilancio basato su tre pilastri:

Chiusura dei negozi meno redditizi. Revisione del mix merceologico. Miglioramento del servizio al cliente.

L’obiettivo è un ritorno alla redditività nel 2026, ma restano incertezze sulla ricapitalizzazione: si parla di trattative con tre investitori, tra cui il fondo Europa Investimenti (Arrow Global).

Il fatturato di Coin è sceso da 300 a 250 milioni di euro negli ultimi anni, con l’Ebitda in negativo. La crisi, iniziata prima del Covid, è stata aggravata dalla pandemia. La Filcams Cgil ha espresso preoccupazione per la mancanza di dettagli nel piano industriale e ha chiesto l’apertura di un tavolo di crisi con la Regione Veneto.

Il prossimo incontro ministeriale sarà cruciale per delineare il futuro della catena e dei suoi lavoratori.