Covid Veneto – Balzo dei contagi (+6.553) e 11 vittime

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, dove ieri si sono registrati 6.553 nuovi casi, che portano il totale a 2.475.432. Aumentano di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 53.436, +2.008 rispetto al giorno precedente.

Il bollettino regionale segnala altre 11 vittime, con il totale a 15.836. Aumentano anche i ricoveri in area medica, che sono 1.115 (+20), mentre restano invariati (46) quelli in terapia intensiva. (ANSA).