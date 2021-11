Covid Veneto: anche oggi +1000 positivi, 6 morti

Per il secondo giorno consecutivo il Veneto supera 1000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre sono 6 le vittime. Gli attualmente positivi e sono 14.872, 648 in più rispetto a ieri e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive. Al primo posto per numero di contagi resta la provincia di Padova, segue Treviso con 212, Venezia con 156, Vicenza con 178, Verona 145 a Rovigo, con 39 casi e Belluno, con 35.