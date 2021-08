Covid: Veneto; +583 contagi nelle ultime 24 ore e 3 decessi

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Viaggia ancora su un trend piuttosto alto il contagio del Covid in Veneto, dove si sono registrati 583 nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 454.803, mentre quello delle vittime sale a 11.686.

E’ in calo invece il dato delle persone attualmente positive e in isolamento, 12.904 (-182). Il quadro dei dati clinici mostra infine un andamento differenziato tra i ricoverati nelle are mediche, 234 (+11), e quelli nelle terapie intensive, 53 (-2). (ANSA).