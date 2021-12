Covid: Veneto, + 2.816 contagi, incidenza all’8,37%

Sono 2.816 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. L’incidenza è di 8,37%. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 24. La situazione negli ospedali: sono 1.398 i ricoverati negli ospedali del Veneto (+48). Di questi, 1213 sono ospitati nei reparti dell’area medica, mentre sono 185 in terapie intensiva (+13). Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 71.761 in isolamento fiduciario. La popolazione residente che ha già fatto la terza vaccinazione è il 31,1%.