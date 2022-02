Covid: dal 1° aprile si allenteranno le restrizioni

Un allentamento graduale delle restrizioni per arrivare, al 30 aprile, ad un liberi tutti o quasi, eliminando il green pass dalla maggior parte delle attività, mantenendo l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e per gli over 50 fino al 15 giugno. Questo l’orientamento del governo, secondo la mappa stilata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, intenzionato ad uscire al più presto dall’emergenza. I dati, al momento positivi, potrebbero portare ad approvare un nuovo decreto tra la prima e la seconda settimana di marzo. Il 31 dello stesso mese infatti scadrà lo stato d’emergenza e il governo ha deciso di non rinnovarlo, visto il miglioramento delle situazioni negli ospedali. L’obiettivo è per fine aprile quello di regolare il rientro alla normale e l’arrivo dei turisti stranieri. Queste le misure che potrebbero essere adottate.

Green pass

Difficile che venga eliminato di colpo il 31 marzo come vorrebbe la Lega, perché la linea di governo è quella di mantenerlo per stimolare alla vaccinazione. Tuttavia, verrà realisticamente chiesto in meno circostanze.

Mascherine al chiuso e mascherina Ffp2

La mascherina andrà indossata in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Non verrà invece più imposto l’obbligo per le mascherine Ffp2 per gli spettacoli all’aperto e bisognerà valutare fino a quando mantenere l’ordinanza che impone l’obbligo anche al chiuso.

Bar e ristoranti

Non verrà rinnovato l’obbligo di green pass rinforzato per mangiare al tavolo di bar e ristoranti all’aperto, mentre al chiuso potrebbe volerci più tempo.

Quarantena

Non verranno rinnovate le ordinanze che impongono la quarantena o il test per chi entra in Italia da altri Paesi, sia Ue che extra Ue. Saranno previste solo in caso di gravi condizioni pandemiche nello Stato di provenienza.

Alberghi

Il governo è orientato ad eliminare il green pass rafforzato per alberghi, sagre e fiere, centri congressi, sempre con l’auspicio di favorire il turismo. Le date potrebbero essere scandite dalla curva pandemica.

Piscine e palestre

Scadrà l’obbligo di green pass rafforzato per le attività all’aperto, potrebbe essere però mantenuto per quelle al chiuso.

Stadi

La capienza negli stadi dovrebbe tornare subito al 100%, a cominciare dal 1° aprile.

Trasporti

Scadrà l’obbligo di esibire il super green pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico. L’allentamento delle misure potrebbe avvenire per favorire il turismo.