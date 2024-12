Controlli de carabinieri nel Vicentino: arrestato un latitante che da anni si nascondeva, un denunciato perché ubriaco alla guida

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dal 23 al 26 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio, mirata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla verifica del rispetto delle norme igieniche, a tutela dei cittadini e della salute pubblica. L’attività ha interessato i comuni di Dueville, Thiene, Breganze, Chiuppano, Sandrigo e Asiago, garantendo una presenza efficace sia in termini preventivi che repressivi.

Durante l’operazione, che ha coinvolto 52 pattuglie e oltre 100 Carabinieri, inclusi specialisti dei NAS di Padova, sono stati controllati circa 70 veicoli e oltre 90 persone, oltre a tre esercizi commerciali. Una persona è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,10 g/l, comportando il ritiro della patente e il fermo del veicolo. Inoltre, è stato arrestato un uomo di 60 anni, D.L.G., destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine per truffa e falsità materiale. L’uomo, rintracciato a Thiene dopo anni di irreperibilità all’estero, è stato trovato in possesso di un documento d’identità alterato.

Questa operazione testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi sul territorio, specialmente durante le festività, periodo in cui l’attenzione verso la prevenzione dei reati e la tutela della salute pubblica è particolarmente elevata.