Consiglio Regionale: Finco “La Rai ripristini il tg notturno”

«La soppressione dell’edizione notturna del TG regionale RAI è l’ultima azione rivolta a impoverire un servizio essenziale come l’informazione locale. Mi auguro davvero che l’azienda pubblica torna sui suoi passi e decida di ripristinare questo appuntamento: eliminare un telegiornale, seppur notturno, significa non solo minare il pluralismo dell’informazione, ma anche eliminare un servizio pubblico, oggi più che mai importante». L’appello arriva da Nicola Finco (Intergruppo Lega-Liga Veneta), vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto con delega al Corecom.

«Gli ultimi due anni hanno reso ancora più evidente, se mai ce ne fosse bisogno, quanto un buon servizio di informazione, fatto da professionisti qualificati, rivesta un ruolo sociale: il dilagare di bufale sui social può essere combattuto solo attraverso una capillare diffusione di fonti e voci autorevoli, verificate, equilibrate. Proprio in quest’ottica di servizio pubblico, la RAI dovrebbe potenziare il proprio servizio sul territorio locale, e non spogliarlo. Anche perché, come cittadini, paghiamo un canone televisivo, ed è nostro diritto avere un’informazione regionale di qualità. Insieme al Corecom regionale, ci adopereremo per far sentire la nostra voce e scongiurare il peggio».