Confcommercio Vicenza: “Bene le decisioni del Comitato sulla sicurezza”

C’è soddisfazione, in Confcommercio Vicenza, per quanto emerso ieri nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Per il presidente Nicola Piccolo “le decisioni prese sono un primo importante passo per affrontare l’escalation di fatti criminali registrati negli ultimi tempi: bene l’annuncio che le energie saranno concentrate nelle zone che si stanno rivelando più critiche, a cominciare dal centro storico; bene l’istituzione di un presidio fisso serale della Polizia Locale in corso Palladio deciso dall’Amministrazione Comunale e bene il rafforzamento della sinergia di azione tra la stessa Polizia Locale e le altre forze di polizia territoriali. Dobbiamo ancor più tutti lavorare per ridare appeal al centro storico e alla nostra città in generale – prosegue il presidente di Confcommercio Vicenza -. Portare gente a vivere e frequentare il centro in sicurezza è il punto cruciale e questo significa programmare eventi e iniziative che risveglino il piacere di “andare in centro”, come è stato evidenziato ieri durante il Comitato e come ha più volte ribadito la nostra Associazione in passato”.

Per il presidente Piccolo “le vie e le piazze del centro storico e dell’intera città devono esprimere accoglienza non solo con la presenza di negozi, bar, ristoranti, ma anche con un’illuminazione adeguata, parcheggi disponibili e frequentabili in sicurezza, lotta ai questuanti molesti e ai bivacchi e in generale con un forte presidio del territorio – assicurato da adeguati organici delle Forze dell’Ordine – che faccia sentire cittadini e imprenditori sicuri e non invece impotenti di fronte a danneggiamenti, furti, aggressioni, spaccio e accattonaggio”.