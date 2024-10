Con coltelli e denaro in tasca, fugge agli Agenti: denunciato

Nella mattinata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno denunciato in stato di libertà A.N.P., 27enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato per porto abusivo di armi, violazione della legge sulle sostanze stupefacenti ed una condanna per quest’ultimo reato. L’uomo è stato rintracciato in Corso SS Felice e Fortunato durante la quotidiana attività di controllo del territorio. La pattuglia delle Volanti notava che A.N.P., a bordo di una bicicletta, tentava di nascondersi alla loro vista. Per questo motivo gli operatori decidevano di procedere al controllo dell’uomo che si dava alla fuga svoltando in via Catalani, una strada chiusa che lo ha costretto a fermarsi.

Insofferente al controllo e privo di qualsivoglia documento che ne provasse l’identità, gli veniva chiesto perché fuggisse. A tale richiesta l’uomo reagiva divincolandosi e tentando di guadagnare la via di fuga.

A.N.P. veniva nuovamente bloccato e condotto presso gli Uffici della Questura dove veniva trovato in possesso di 2 coltelli, tre smartphone e due diverse somme di denaro: la prima ammontante a 380 euro posta in una tasca dei pantaloni, la seconda ammontante a 5000 euro occultata all’interno dello zainetto che aveva in spalla.

Dopo essere stato fotosegnalato, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi atte ad offendere e, poiché non era in grado di giustificare il possesso dell’ingente somma, il denaro veniva sottoposto al vincolo del sequestro preventivo.