Colto da malore al rifugio Campogrosso: 69enne perde la vita

Un 69enne di Valdagno, Valter Ongaro, ha perso la vita a causa di un malore improvviso al rifugio Campogrosso. Vani i soccorsi prestatigli subito dopo il malore: non ha più ripreso i sensi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’uomo, pensionato, si era recato nella località recoarese con la sua e-bike. Il gruppo è arrivato in cima all’Alpe di Campogrosso senza problemi. Una volta posteggiate le biciclette, erano andati a mangiare al rifugio. Tuttavia, appena prima di entrare, Ongaro ha detto ai suoi amici di non sentirsi bene. La situazione è peggiorata in pochi minuti e subito è stato allertato il 118. Alzato l’elicottero dell’eliambulanza di Padova, i presenti hanno cercato di soccorrere l’uomo con il defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo probabilmente è morto d’infarto.