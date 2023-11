COLLI EUGANEI – Bimba di 5 mesi muore di meningite

(foto: archivio)

Tragedia a Teolo, sui Colli Euganei, dove è morta Leda, una bambina di appena cinque mesi. Entrambi i genitori di Leda lavorano come infermieri all’ospedale di Abano. Inizialmente, non c’erano segni evidenti dell’infezione e la piccola ha iniziato a sentirsi male il pomeriggio del venerdì 27 ottobre. Suo padre, racconta che aveva sviluppato una lieve febbre e una leggera tosse. Hanno somministrato della tachipirina, che inizialmente sembrava aver avuto effetto. Tuttavia, il malessere persisteva, accompagnato da tosse e difficoltà respiratorie, il che ha spinto i genitori a cercare cure presso la Clinica Pediatrica di Padova, anche solo per precauzione.

Dopo le prime cure, la situazione sembrava migliorare, ma la piccola Leda ha smesso di mangiare e ha continuato a mostrare segni di grave malessere. E’ stata quindi trasferita nel reparto di Terapia Intensiva della Clinica Pediatrica di Padova e sottoposta ad ulteriori esami che hanno evidenziato l’infezione da meningite già in fase acuta che aveva colpito parti vitali. Leda si è arresa giovedì scorso. I genitori hanno scelto di donare gli organi. Rimane un mistero come la piccola Leda abbia contratto questa infezione fatale, dato che fin dalla nascita non aveva manifestato alcun segno di malessere o disturbo e stava crescendo serenamente.