COLLI BERICI in cerca di riconoscimento Unesco come Biosfera, Zecchinato: “Partiti gli incontri”

“Oggi l’Intesa Programmatica (IPA) – Associazione di Comuni Area Berica è partita con gli incontri nel territorio sulla candidatura dei Colli Berici come riserva della Biosfera. L’obiettivo principale è di ottenerne il riconoscimento secondo il programma MAB UNESCO. Mi ha fatto molto piacere intervenire stamattina al primo degli appuntamenti: i Colli Berici sono un ambito che racchiude valenze paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche, produttive e agricole uniche”. Così il consigliere regionale Marco Zecchinato dellaLega – Liga Veneto sulla candidatura dei Colli Berici. “Faccio presente che le riserve della biosfera MAB UNESCO sono luoghi di eccellenza riconosciuti come unici al mondo. Questo, per l’altissimo valore ambientale. E per la contestuale capacità umana di assicurare lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dell’ecosistema. Attualmente l’UNESCO ne ha riconosciute in 134 paesi. Tra questi, l’Italia dove il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a venti siti,t ra i quali cui il Monte Grappa e il Delta del Po. I tempi per questo percorso sono maturi anche per i Colli Berici: da tempo, in quest’area, gli amministratori sono abituati a cooperare e a lavorare assieme; inoltre, le comunità locali hanno sempre operato in sinergia con un ambiente che oggi ha tutte le potenzialità per candidarsi al Man and Biosphere UNESCO (‘Uomo e Biosfera UNESCO’). Sostenibilità ed economia circolare sono obiettivi che la programmazione dell’IPA ha fatto propri e anche la Regione è concretamente al loro fianco in questo percorso. Sostengo con forza questo progetto, che per i nostri Colli e le rispettive comunità significa aprire una finestra sul mondo e avere nuove possibilità di sviluppo, essendo il MAB un programma internazionale. Il percorso è lungo e va condiviso, ma costituisce già di per sé un momento di crescita per tutti: studenti, cittadini, professionisti, imprenditori, amministratori e rappresentanti istituzionali. Del resto, la rete mondiale delle riserve della biosfera racchiude in sé il concetto più esteso di sviluppo sostenibile, in cui l’uomo dimostra di poter convivere in modo virtuoso con la natura e l’ambiente che lo circonda”.