Col motorino contro un’auto: viene sbalzato e finisce contro un’altra auto. Muore 38enne nel Vicentino

Grave incidente stamane a Tezze sul Brenta (Vicenza) dove un uomo di 38 anni, di origini albanesi e residente a Tezze, ha perso la vita mentre si trovava in sella al suo motorino. L’incidente è avvenuto in via Tre Case. In base ad una prima ricostruzione sarebbe finito contro l’auto che lo precedeva ed è stato sbalzato sulla corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva in senso contrario una seconda auto. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto la Polizia Locale di Tezze ed i carabinieri