Classifica Ecosistema Urbano: Vicenza bene per il solare pubblico, benino per gli alberi, malissimo per l’aria

E’ stata pubblicata da Il Sole24ore la classifica delle città italiane che vengono valutate su diversi parametri ambientali (ambiente, aria, acqua, mobilità, rifiuti) e il quadro per Vicenza, come per molte città della Pianura veneta non è decisamente roseo. La nostra città perde 12 posizioni rispetto al 2022.

Nella classifica finale, che comprende tutti i parametri Vicenza si posiziona al 49° posto, poco sopra metà graduatoria. La vicina Trento è prima, al secondo posto Mantova al terzo Pordenone.

I parametri soddisfacenti per la nostra città riguardano il solare pubblico (15° posto), la dispersione idrica (20° posto), il trasporto pubblico (33° posto) e le ciclabili (34° posto).

Male invece i parametri legati all’aria che risulta inquinata più che in gran parte delle altre città: biossido di azoto (73°), ozono (79°), pm2.5 (88°) e pm10 (92°).

