Chiampo: sopralluogo del sindaco Negro al cantiere del nuovo ecocentro, lavori conclusi entro inizio 2025

Il sindaco di Chiampo, Filippo Negro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo ecocentro in via Castiglione, confermando che i lavori procedono secondo il cronoprogramma e saranno completati entro i primi mesi del 2025.

“Grazie ai 775.000 euro di fondi PNRR ottenuti, non abbiamo perso tempo e abbiamo avviato i lavori per realizzare un ecocentro moderno, decoroso ed efficiente, che risponderà alle necessità a lungo termine della nostra comunità sul fronte del conferimento dei rifiuti”, ha dichiarato il primo cittadino.

Una struttura innovativa e funzionale

Il nuovo ecocentro, che sorgerà alla fine di via Castiglione, sarà caratterizzato da una serie di soluzioni all’avanguardia:

Zona filtro per evitare problematiche alla viabilità, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza;

Viabilità separata per garantire un flusso agevole sia per gli utenti che per i mezzi operativi;

Container ad un livello inferiore per agevolare lo scarico dei rifiuti;

Area H24 per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti a qualsiasi ora;

Videosorveglianza per controllare accessi e prevenire abbandoni non autorizzati;

Spazio dedicato ai beni riutilizzabili per promuovere il recupero prima che diventino rifiuti;

Pannelli fotovoltaici per garantire autonomia energetica.

Un’opera di rilevanza regionale

Il Comune di Chiampo si conferma tra i pochi del Nord Italia ad aver ottenuto finanziamenti significativi dal PNRR, grazie alla presentazione di progetti ritenuti strategici e necessari. “Questo intervento – ha sottolineato il sindaco Negro – rappresenta un passo importante per il nostro territorio, garantendo un servizio moderno, accessibile e in linea con le esigenze ambientali”.

Il nuovo ecocentro sostituirà quello attuale, situato all’inizio della stessa via Castiglione, che verrà dismesso. Contestualmente, il progetto include la riqualificazione di un’area inutilizzata adiacente, aggiungendo ulteriore valore al territorio.