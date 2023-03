Chiampo – Lavori per le ciclabili mentre il Bike to Work vola

Proseguono i lavori per il completamento del tratto ciclabile a Nord verso San Pietro Mussolino, mentre l’assessore Filippo Negro annuncia anche importanti interventi sul tratto a Sud in via Pace. Obiettivo, la sicurezza dei ciclisti a Chiampo, con il completamento della rete ciclopedonale programmata. Nel frattempo – ci dice l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Massimo Masiero – aumenta il successo di Bike To Work Valchiampo, iniziativa partita proprio a Chiampo che premia con buoni spesa chi va al lavoro in bici o con un mezzo sostenibile. Hanno aderito altri Comuni mentre i numeri dei cittadini che vanno al lavoro in bici utilizzando l’applicazione aumentano, come pure le aziende che sostengono il progetto.