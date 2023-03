Cfp Trissino 2030: inaugurati i nuovi laboratori di Meccanica 4.0 e di Elettromeccanica – Automazione

Stamattina presso la Scuola di Formazione Professionale Cfp Trissino si è tenuto l’evento “Cfp Trissino

2030”, l’inaugurazione dei nuovi laboratori di Meccanica 4.0 e di Elettromeccanica – Automazione.

Durante la mattinata, dopo il saluto del Presidente Claudio Rancan e l’intervento del Direttore Claudio Meggiolaro, le autorità e gli ospiti hanno potuto visitare i nuovi spazi laboratoriali a disposizione degli allievi. Presenti all’inaugurazione anche il Sindaco di Trissino Davide Faccio, la Senatrice Erika Stefani, il Consigliere Regionale Stefano Giacomin mentre sono arrivati i saluti virtuali da Elena Donazzan e Emanuela Lanzarin, nonché i complimenti di Luca Zaia tramite una lettera di saluti. Sono interventi anche Giuseppe Fortuna per Confindustria, Giorgio Dal Grande per Apindustria Vicenza, il Presidente Provinciale di Confartigianato Gianluca Cavion, Carlo Pellegrino per Cesar Ente di Formazione di Confartigianato Vicenza. Grande emozione per un saluto video arrivato da lontano. Durante la cerimonia inaugurale, infatti, vi è stato lo spazio anche per la partecipazione tramite videomessaggio del Signor Console d’Italia in Argentina Samuele Fassi, venuto a conoscenza dell’evento grazie alla signora Maria Eugenia Bertacco che, di origini trissinesi e legata da grande affetto con la terra dei propri genitori, si è messa disposizione per uno scambio culturale tra la scuola e la comunità veneta in Argentina. Sono state poi consegnate delle targhe di riconoscimento a tutte le aziende e imprenditori che hanno contribuito alla creazione dei laboratori.



“CFP Trissino ha sempre colto le sfide a cui è stato chiamato e, in particolare negli ultimi anni, ha

dato il via a un restyling dei laboratori non solo nell’aspetto architettonico ma, soprattutto, tecnologico – spiega il Direttore Claudio Rancan. In un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa, quindi, i laboratori inaugurati sono stati dotati delle più moderne attrezzature grazie alla generosità e all’impegno di fare rete di alcuni imprenditori con aziende locali e a un bando di finanziamento del 2021 per Laboratori Professionalizzanti di Scuola Centrale di Formazione.

“In questi laboratori – esordisce il Direttore Claudio Meggiolaro – gli allievi potranno mettere in pratica gli aspetti teorici delle materie di studio, proiettandosi nei lavori di domani dove le competenze richiedono di progettare, programmare, realizzare, controllare, gestire”.

“Questi nuovi spazi sono preziosi tasselli nel percorso virtuoso che sta dotando la nostra scuola di

laboratori sempre più attrezzati e innovativi – continua il Presidente Claudio Rancan – per consentire agli allievi di esercitarsi e acquisire solide competenze tecniche nei vari settori di specializzazione scelti. Ringraziamo le aziende partners che hanno contribuito e che dimostrano come la sinergia tra scuola e azienda sia oggi più che mai fondamentale: SCF Scuola Centrale Di Formazione, Siemens Spa, Caoduro Impianti Srl, Marchiol Spa e Gemata Spa per il laboratorio di Elettromeccanica-Automazione; Nuova Franco S.r.l. di Giampietro Franco e Pizeta S.r.l. di Peron Roberto e Zerbato Rolando, Banca delle Terre Venete, Vero Solutioons Srl, Hexagon e di Umtools Srl Utensili per quello di Meccanica 4.0”.

“L’industria 4.0 con le sue automazioni, robotica, meccanica e intelligenza artificiale è già il

presente – spiega il Vice Presidente e imprenditore Giampietro Franco – e la scuola ha prontamente risposto alla chiamata di aziende, settori e mercati. Queste nuove aree sono spazi in cui gli allievi hanno a disposizione le stesse attrezzature di cui sono dotati professionisti e aziende anzi, alcune di essere sono oggettivamente anche al di sopra delle strumentazioni aziendali medie. Ci troviamo dinanzi a tecnologie all’avanguardia a servizio di metodologie didattiche, che contribuiranno a far crescere gli studenti nel sapere ma soprattutto nel saper fare. Le c ompetenzeacquisite qui – conclude Franco – saranno le capacità tecnico-professionali fondamentali per collegare la scuola con le aziende, in un circolo efficiente e virtuoso”.



I LABORATORI NEL DETTAGLIO

Il laboratorio di Meccanica 4.0

Il nuovo laboratorio si avvale di un parco macchine completamente rinnovato e all’avanguardia, realizzato grazie alla partnership con HAAS, azienda statunitense leader mondiale nella tecnologia a controllo numerico computerizzato. L’obiettivo del progetto “Meccanica 2030” è la creazione di un polo formativo di eccellenza in ambito meccanico. Con l’aiuto di una cordata di imprese e grazie alla generosità, all’impegno e alla capacità di costruire reti e relazioni dell’imprenditore Giampietro Franco, CFP Trissino ha provveduto a ricavare e ad attrezzare uno specifico spazio all’interno dell’Officina. Il laboratorio è stato dotato di un parco macchine CNC di eccellenza: si tratta di un centro di lavoro verticale con 4 assi e di un tornio completo di utensili motorizzati, il tutto di ultima generazione, così come tutte attrezzature in uso; di 8 simulatori per la programmazione CAM delle macchine CNC. Una macchina di misura 3D automatica compone la parte di Metrologia e Controllo, mentre a completamento della dotazione del laboratorio è stato installato un sistema gestionale che conferisce a pieno titolo la denominazione di “Meccanica 4.0”. Il laboratorio di progettazione CAD-CAM, attiguo all’officina, con 24 postazioni dotate di software 2D e 3D professionali, permetterà ai ragazzi di esercitarsi in un ambiente altamente specializzato.



Il laboratorio di Elettromeccanica-Automazione

È un insieme di spazi diversificati per dare il giusto senso ad una didattica innovativa. Per sviluppare la parte teorica vi è una zona centrale costituita da isole di banchi: utile per i lavori di gruppo, ma anche per le lezioni frontali del docente o le simulazioni. Per implementare il learningby doing, invece, lungo la parete vi sono 12 postazioni di lavoro per le esercitazioni pratiche sul cablaggio delle automazioni, complete di alimentazioni e della connessione di rete per le programmazioni. Una terza zona è quella dedicata al project management e problem solving: unospazio utile ai gruppi di lavoro per il brainstorming e lo sviluppo di nuovi project work. La zona ècompleta di computer, video, stampante tradizionale e stampante 3D per sviluppare prototipi. Infine, vi è la zona di realizzazione e collaudo: un banco di lavoro per sviluppare nuove idee, costruire, eseguire collegamenti, collaudare ed eseguire manutenzioni. Ad integrare il laboratorio, diverse tecnologie digitali di ultima generazione e attrezzature di robotica innovativa come: manipolatori, droni DJ, FISCHERTECHNIK, DOBOT, bracci antropomorfi, postazioni di lavoro per le esercitazioni pratiche sul cablaggio, banchi per il collaudo e i più avanzati software e hardware SIEMENS presenti nel settore.



“Questi laboratori testimoniano l’impegno del nostro istituto – conclude il Direttore Claudio Meggiolaro – alle sfide che ci proiettano verso il futuro. La bontà del nostro operato ci è ogni giorno confermata dal numero di iscrizioni dei nuovi allievi, che ogni anno supera di gran lunga le aspettative. Vogliamo garantire un domani di formazione efficace, dando i migliori strumenti possibili per giungere preparati nel mondo del lavoro. Questi nuovi laboratori sono solo il punto di inizio di uno slancio verso il futuro della nostra scuola, verso lo sviluppo sempre più lungimirante di ambienti di apprendimento innovativo in linea con il presente rivolto al futuro”.