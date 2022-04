Cede l’asfalto in A4: Veneto e Friuli divisi

Gravi disagi alla viabilità da stamane alle 4 fra Veneto e Friuli Venezia Giulia sono divisi o quasi. L’autostrada A4 Venezia Trieste è chiusa infatti nel tratto di confine fra Latisana e Portogruaro in direzione di Venezia per il cedimento del manto stradale con pesantissimi disagi alla circolazione a Nord Est.

Il tratto è interessato dal cantiere per la costruzione della terza corsia e durante le operazioni di infissione delle palancole, travi che vengono infisse nel terreno per dargli sostegno nelle operazioni di scavo si è crato un avvallamento esteso di circa 10 centimetri nel vecchio sedime autostradale. Il tratto quindi è impraticabile. Autovie venete che ha dato la comunicazione informa che sono stati disposti urgentissimi lavori di rifacimento dell’asfalto. Chiusa quindi l’autostrada in direzione venezia e lo svincolo in entrata a Latisana. Lunghe code sono registrate tra San Giorgio di Nogaro e Latisana e, per chi proviene da Venezia nel tratto fra San Stino di Livenza e uil bivio fra la A4 e la A28. Pesanti disagi alla viabilità secondaria in tutta l’area fra Veneto e Friuli.