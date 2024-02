Castelgomberto – Nuovi alberi per la ciclabile della Poscola (VIDEO)

Messe a dimora 80 piante autoctone lungo la pista ciclabile che costeggia la Poscola grazie alla collaborazione della Ocrev di Castelgomberto





Nei giorni scorsi è stata effettuata la piantumazione di 80 alberi nella zona industriale Nord del Paese, lungo il torrente Poscola. La piantumazione è stata possibile grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la Ocrev di Castelgomberto (azienda storica specializzata nella produzione di Trasformatori isolati in liquido dielettrico o in resina).

Il sindaco Davide Dorantani: “Ringrazio la Ocrev per aver donato queste 80 piante. Si tratta di esemplari di specie autoctone, come gelsi o querce, che sono state messe a dimora nella zona industriale ad una distanza di circa 4 metri l’una dall’altra. Andranno ad abbellire il percorso della pista ciclabile che corre lungo la Poscola e si congiunge con la pista ciclopedonale che va in direzione di Cornedo Vicentino. Non solo daranno maggior decoro alla zona, ma porteranno più verde e più ossigeno attutendo l’impatto ambientale delle realtà produttive della zona industriale. È un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato. È importante saper intercettare quelle realtà private che hanno interesse verso il bene pubblico e come amministrazione siamo sempre stati sensibili alla tematica della tutela dell’ambiente. Ci auguriamo che questo esempio sia seguito anche da altre aziende per sostenere e migliorare in nostro territorio”.