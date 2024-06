CASTELGOMBERTO – Convenzione con Malo per la Polizia Locale: addio al Consorzio Valle Agno (VIDEO)

Il Comune di Castelgomberto, che nel 2010 aveva aderito al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno assieme ai Comuni di Valdagno, Recoaro, e Cornedo Vicentino, ha deciso di approvare una delibera con la quale recede dal Consorzio e contestualmente ha deciso di approvare l’adesione ad una nuova convenzione con il Comune di Malo.

La decisione è stata presa dopo che l’Amministrazione ha valutato il bilancio della convenzione ancora in atto con il Consorzio Valle Agno.

Fra le motivazioni vi sono: l’aumento costante dei costi di gestione. Inoltre, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno recedere anche per tenere fede al proprio programma di efficientamento e miglioramento del servizio di Polizia Locale sul territorio di Castelgomberto, al fine di garantire maggiori controlli e maggior sicurezza ai propri cittadini.

“Non è solo una questione di aumento di costi di gestione” – dichiara il vicesindaco, Davide Schiavo. “Dal mio ingresso in CDA, avvenuto col nuovo mandato amministrativo, ho studiato e analizzato quanto veniva proposto senza mai fare mancare un’analisi critica, dando spesso spunti di miglioramento. Ho chiesto relazioni sul lavoro svolto per Castelgomberto, sempre disattese, fino a quando non sono emersi i numeri legati agli accertamenti fatti sul nostro territorio, senza dubbio deludenti, che ho ritenuto di condividere con la Giunta e i consiglieri di maggioranza. L’appoggio è stato pieno, per cui, di comune accordo, abbiamo deciso di cercare un’alternativa sostenibile ed efficace per Castelgomberto. Concludo che, ad un costo inferiore possiamo avere un servizio nostro, più specifico e nettamente migliore in termini di presenza ad assistenza al territorio.

Il mio compito, da assessore al bilancio è anche questo, vigilare e salvaguardare le risorse dei castrobertensi nell’ottica del miglioramento dei servizi erogati”.

Il sindaco Davide Dorantani: “Intendiamo conservare il rapporto di collaborazione con gli altri Comuni vicini, che da sempre abbiamo cercato di tutelare e sempre lo faremo. Cionostante l’esperienza legata alla gestione consorziata della Polizia locale Non ha portato piena soddisfazione, sia rispetto ai numeri emersi in CDA sia nella percezione di presenza e sicurezza da parte della cittadinanza. In conseguenza di ciò, per nel rispetto svolto dal personale e dai Comuni consorziati abbiamo unanimemente ritenuto che sia dovesse percorrere un’altra strada che possa rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio, senza dimenticare che i fondi risparmiati consentiranno di fare ulteriori investimenti a beneficio della cittadinanza. Con il Comune di Malo – conclude Dorantani – abbiamo trovato subito un’ottima affinità di intenti in quanto entrambi abbiamo un interesse primario che la Polizia Locale sia un’istituzione vicina alla cittadinanza un po’ come era la vecchia ‘guardia comunale’”.

Pertanto, il Consorzio svolgerà il suo attuale servizio sino alla data del 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 sarà attiva la nuova convenzione. A seguito del distaccamento dal Consorzio il Comune di Castelgomberto dovrà assorbire 2 unità conferite allo stesso Consorzio e di portarle al servizio per Castelgomberto sotto il comando della Polizia Locale di Malo