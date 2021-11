Casa divorata dalle fiamme: muoiono un uomo e un cane (FOTO)

Dalle 5:55 di stamane, i vigili del fuoco stanno operando in Via Pra’ Castello a Levà di Montecchio Precalcino per l’incendio di un’abitazione affiancata disposta su due livelli: deceduto un uomo con il proprio cane. All’arrivo dei pompieri, accorsi da Vicenza, con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala, 10 operatori e il funzionario di guardia, l’incendio era completamente generalizzato e interessava i due piani dell’abitazione. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione attigua. Quando i vigili de fuoco dotati di autorespiratori sono riusciti a entrare nella casa, hanno rinvenuto il corpo di un uomo e del cane. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento dei resti dell’abitazione. Sul posto il personale del SUEM e dei carabinieri.