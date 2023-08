Casa di Riposo di Montebello: approvato importante finanziamento dalla Regione

Contributo straordinario della Regione per la Casa di Riposo di Montebello Vicentino

Buone notizie per la Casa di Riposo “S.G. Battista” di Montebello Vicentino, grazie al contributo straordinario deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale che ha stanziato una somma importante per le RSA del Veneto a ristoro delle spese sostenuto nella delicata fase della pandemia degli anni scorsi.

“La richiesta che avevamo documentato ed inoltrato alla Regione” – commenta un soddisfatto Presidente, Fabio Nicoletti, – “era di circa 87.827,88 mila euro, l’Assessore Lanzarin ci ha approvato la somma di 85.218,88 e devo dire” – continua Nicoletti – “che in tempi difficili come questi, per il nostro comparto assistenziale, sono preziosissimi. Ringrazio, anche a nome del nostro personale e soprattutto dei nostri assistiti, l’assessore Manuela Lanzarin per la sensibilità dimostrata attraverso atti concreti come questo. Speriamo che sia anche il segnale di un percorso avviato verso il riconoscimento di un’emergenza per le Case di Riposo che hanno bisogno di essere sostenute dal sistema pubblico e di essere un servizio per le persone e le famiglie. La popolazione invecchia e la politica deve prepararsi ad un futuro neanche tanto lontano in cui non sarà più rinviabile la messa a terra di politiche e misure specifiche per gli anziani e per la loro assistenza e qualità della vita” – ha concluso il Presidente.