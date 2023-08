Campionati Italiani Atletica: doppio tricolore per Ottavia Cestonaro

Doppio titolo nazionale per Ottavia Cestonaro ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, che si sono disputati a Molfetta. L’atleta vicentina, dopo il successo di ieri nel triplo, si è aggiudicata la vittoria anche nella gara del salto in lungo con un balzo di 6,37 m (+1,1), terza misura in carriera con vento nella norma. Un successo per nulla scontato per la Cestonaro, maturato al 4° turno, e primo titolo assoluto italiano vinto nel lungo. Grande anche la soddisfazione per la vittoria nel triplo, a 4 anni di distanza dall’ultimo titolo tricolore nella ‘sua’ disciplina.,

Titolo italiano assoluto anche per la scledense Elena Vallortigara nell’alto, mentre è sfumato al traguardo quello di Federica Del Buono che, nei 1500 metri, dopo una gara condotta quasi sempre al comando, ha ceduto la prima posizione a Sintayehu Vissa.