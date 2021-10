Buongiorno Vicenza: L’importanza del candidato sindaco

Poche le sorprese nella tornata elettorale dei comuni del Vicentino che sono andati al voto, con una serie di conferme abbastanza scontate ed almeno un paio di eccezioni. La prima riguarda Monteviale, dove si è consumato un duello che ha appassionato sia gli addetti i lavori che la cittadinanza, fra l’uscente Elisa Santucci e Claudio Cegalin da ieri sindaco, la seconda andata in scena a Crespadoro dove Emanuela Dal Cengio non è stata confermata a vantaggio di Elisa Maria Ferrari. Poco da aggiungere e poco da leggere in chiave politica o partitica. A Monteviale si è consumato un duello tra un navigatore esperto del consenso ed un sindaco uscente che non ha saputo capitalizzare l’investitura di cinque anni fa con una finale che ha visto la vittoria netta e senza appello di Cegalin, a Crespadoro la bocciatura di Emanuela Dal Cengio è stata di pochi voti (6) e lascia l’amaro in bocca all’ormai ex Prima Cittadina.

Gianni Forte si conferma una certezza nella sua Costabissara tornando per la quinta volta a guidare il municipio, Luca Albiero a Zermeghedo e Michele Poli a Gambellara restano in sella senza veri ostacoli, Dario Tovo rimane primo cittadino a Brogliano, Nicola Ferronato, pur soffrendo un’astensione molto alta, vince con numeri bulgari e così tutti gli altri con Nanto che invece avrà un nuovo Sindaco. Insomma tutti confermati gli uscenti tranne le due donne di Monteviale e Crespadoro e poche new entry.

Un’elezione, questa, caratterizzata più dalle personalità, con i loro pregi e difetti, che dai messaggi politici o dalle collocazioni in questo o quello schieramento, seppur in larghissima parte nell’area del Centrodestra genericamente intesa. Ancora una volta dalle urne arrivano almeno due segnali, la priorità dei votanti sul candidato e la scarsa attitudine al voto che colpisce anche i nostri territori. E’ una riflessione che speriamo venga colta anche ai livelli superiori per comprendere davvero che alle comunali, più che il partito di appartenenza, contano il profilo e la capacità del candidato.